Aşıya teşvik için koyun ve keçilerle şırınga şekli yapıldı

Almanya'da bir çoban, COVID-19'a karşı aşı yaptırılmasını teşvik etmek amacıyla yaklaşık 700 koyun ve keçiyle şırınga işareti oluşturdu.

Almanya'da Deutsche Presse-Agentur'da (DPA) yer alan habere göre, çoban Wiebke Schmidt-Kochan, Hamburg'un güneyindeki bir tarlaya, koyun ve keçilere şırınga şeklinde ekmek parçaları serpiştirdi.

Yaklaşık 700 koyun ve keçinin ekmek parçaları etrafında toplanmasıyla şırınga şekli oluştu.

"Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir"

Şekli planladığı belirtilen Hanspeter Etzold, COVID-19 aşısı olmakta tereddüt edenlere yönelik çalışma olduğunun altını çizdi.

Etzold, "Koyunlar çok sevimli hayvanlar, belki mesaj böyle daha iyi anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

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04/01/2022 16:12