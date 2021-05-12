''Aşıyla ilgili tüm yetkilerin bir özel şirkete verilmesi sakıncalıdır''

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığının, Covid-19 aşılama sistemini bir özel sektöre verip, neredeyse tüm yetkileri oraya devrettiği yönünde iddialar bulunduğunu, yeni oluşturulan dijital platformu yöneten firmanın başvuruları da kendisinin yönettiğini, ancak bu durumu sakıncalı bulduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bile söz konusu şirketin verilerine ulaşamadığını belirten Rogers, bunun kabul edilebilecek bir durum olmadığını, yetkilerin bakanlığa geçmesi ve şeffaf olunması gerektiğini kaydetti.

Jale Refik Rogers, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Epidemiyolojik rapor incelenmiyor”

Ülkede epidemiyolojik rapor hazırlanmasına rağmen raporun incelenip karar alınmadığından yakınan Rogers, “İngiltere’de vakalar düşmesine, Türkiye’de yükselmesine rağmen Türkiye 10 gün karantina kapsamında. Kapanmamak için bilimsel veriler ışığında karar verilmeli. İstemiyoruz diye algılanmasın. Siyasi olarak lanse edilmesin” dedi.

“Hindistan ve Nijerya isabetli bir karar”

Resmi gazetede yayınlanan bilgiye göre ülkelerde değişiklik yapılmasını olumlu bulan Rogers, “Hindistan ve Nijerya’dan gelişleri durdurdular. Olumlu bir adımdır. Üniversite öğrencilerinde ciddi bir bulaş var. İsabetli bir karar. Eylül ayına kadar ülkeye gelecek öğrenci yok” diye konuştu.

“Yetkilerin özel şirkete verilmesi sakıncalıdır”

Aşıyla ilgili ciddi iddialar duyduğunu ve endişelendiğini anlatan Rogers, “Sağlık Bakanı Ünal Üstel eski bakan Ali Pilli’yi eleştirdi ve dijital aşı platformunu iptal ettiler, başka yaptılar. Platformu yöneten firma başvuruları kendi yönetiyor. Sağlık bakanlığı verilere erişemiyor. Yetkilerin özel şirkete verilmesi sakıncalıdır. Turistlerin aşılandığı iddiaları da var. Şeffaf olunmalı. Aşı en önemli ihtiyaçtır. Sektörlerin açılması yükseköğrenim, turizm ve sürü bağışıklığı için aşı önemli” şeklinde konuştu.

“Sağlık Bakanlığının belli aşıları tercih eder gibi açıklamaları yanlış”

Aşı konusunda ciddi hatalar yapıldığından bahseden Rogers, “Sağlık Bakanlığının belli aşıları tercih eder gibi açıklamaları yanlış. Toplumu bilgilendirmeli ve sırası gelenleri aşılamalıdırlar. Veri eksikliği büyük sıkıntı. Halktan kopuk bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Soruların cevapları alınamıyor. Şikâyetler geliyor. Randevularda sıkıntı yaşanıyor. Kronik hastaların yaşadığı sıkıntılar var. Doz ayarlamalarında sıkıntı var” dedi.

“AB daha çok aşı vermeli”

Ekonomik Örgütler Platformu’nun aşı adaletsizliği hakkındaki eylemi hakkında konuşan Rogers, “AB tarafından Kıbrıs’a 485 bin aşı verildi, bize ise 30 bin 50 doz, yani yüzde 6 oranında verildi. Bize, yüzde 25-30 verilmeli. İki toplumlu sağlık teknik komite eş başkanı konuyla ilgili uğraşıyor. Daha üst düzeyde konunun üzerine gidilmeli. Toplum lideri olarak tanınan cumhurbaşkanı konunun üzerine gitmeli” ifadelerini kullandı.

“Ömürlerini ekime kadar biçtiler”

Erken genel seçim tarihinin belirlenmesi konusunda da konuşan Rogers, “Hükümet, azınlık ve erken seçim hükümetidir. Ömürlerini ekime kadar biçtiler ancak kurultay kaygılarından dolayı tarihi ertelemek istiyorlar. Zaman geçsin, unutulsun istiyorlar. Erken seçim için 2022 Nisan ayını istiyorlar. Pandemiyi düzgün yönetebilen bir hükümet olabilseydiler anlayışla karşılardık. Halkın önceliği seçim değil ancak hükümetin gidişatı iyi değil. Nisan uygun değil. Haziranda ara seçim yapılabilir. Meclis başkanı tarih konusunda taraf oldu” ifadelerini kullandı.

“Ağustos-Ekim arasını görüşebiliriz”

Rogers, muhalefet olarak bu yılın ağustos ayını erken seçim tarihi olarak önerdiklerini, çünkü bu dönemde turizm sezonunun biteceğini, bütçe görüşmeleri öncesi bir dönem olduğunu ve o dönemde pandeminin dineceği öngörüleri olduğunu söyledi.

Seçim Nisan 2022’de yapılırsa, gelen yıl yerel seçimler de olduğundan, iki ayrı seçimle seçim yasakları uzun süreceğini, yılın boşa geçeceğini, sıkıntılar yaşanacağını ifade eden Rogers, “Hükümet uzlaşmak isterse ağustos- ekim arasını görüşebiliriz” dedi.

“Yapıcı bir muhalefet sergileyeceğiz”

Hükümetin istediği seçim tarihini belirlemek için AD-HOC komite kurarak ‘ben yaptım oldu’ diyerek yolunda ilerlemek istediğine dikkat çeken Rogers, “Bu nedenle bizden olumlu bir adım alamıyorlar. Duruşumuz nettir. Yapıcı bir muhalefet sergileyeceğiz. Mantıklı gerekçelerle tarih konuşabiliriz” şeklinde konuştu.

“Bağımsızlar 4’ncü bir hükümet üyesi gibi davranıyor”

Azınlık hükümeti olmasına rağmen Başbakanın 27 vekilden bahsettiğine değinen Rogers, “Bağımsızlar 4’ncü bir hükümet üyesi gibi davranıyorlar, atamalara hükmediyorlar, hükümet nisabı zor sağlıyor, ardından meclis dağılıyor, kimse salonda kalmıyor. YDP’de de sıkıntılar var yeni gelişmeler olabilir” diye konuştu.

“Hayat pahalılığının dondurulmasına ret vereceğiz”

Mecliste örgütlü bulunan sendikaların yaptığı grevin hükümet tarafından yasaklanmasından bahseden Rogers, “Maliye komitesinde hayat pahalılığının dondurulması görüşülüyordu. Maliye hükümetin çoğunlukta olduğu tek komitedir. HP olarak hükümetteyken üst düzey yöneticilerden ve kendimizden başlayarak kesinti yapmıştık. Şimdiki hükümet işe almalar ve atamalar yaparken, kendinden kesinti yapmazken, hayat pahalılığını kesmek istiyor. Buna duruşumuz ret olacaktır. Sendikalar meclisi çalıştırmayarak yasanın geçmesine engel olmak istediler” ifadelerini kullandı.

“Hangi aşıyı bulursak olmamız gerekir”

40 yaş üstü Astrazeneca aşılarının kullanılmaya başladığını anlatan Rogers, “Hangi aşıyı bulursak olmamız gerekir. Astrazeneca’da ender görülen yan etkiler oldu. Milyonda 5 gibi pıhtı sorunu oldu. Sigara içmenin pıhtı riski daha yüksek. Doğum kontrol hapından dolayı da risk yüksek. Sağlıklı bireyler için sıkıntı olmaz. Hızlı bağışıklık olursa açılım hızlı olur” dedi.

“Tatar’ın meclise gelmesi için imzamız vardı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mecliste milletvekillerini bilgilendirmesi hakkında konuşan Rogers, “Tatar’ın konuşması uzun sürdü. Vekiller söz aldı. Bildiğimiz konular konuşuldu. Belli noktalarda tartışmalar oldu. Tatar’ın meclise gelmesi için imzamız vardı. Bu nedenle meclise gitmeyi seçtik. Cenevre öncesinde bize bilgi verilmesi faydalı olurdu. Parti başkanlarıyla görüşme yaptı ancak eksen değişikliği yapmak istiyor, bu nedenle vekillerle paylaşmalıydı” şeklinde konuştu.

“Sunulan 1’nci maddede kaybeden taraf olmamamızı sağladılar”

Cenevre’deki gayrı resmi 5+BM toplantısında sunulan 6 maddeyle ilgili açıklama yapan Rogers, “Sunulan 1’nci maddede kaybeden taraf olmamamızı sağladılar. Yapıcı muhalefet yaparak hangi konuların müzakere edilebileceği ve işbirliklerinden bahsettik. Kapılar ve aşılarla ilgili nasıl aktif olabileceğinden bahsettik” ifadelerini kullandı.

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12/05/2021 14:08