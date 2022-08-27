Aşk-ı Memnu sosyal medyaya damga vurdu

Kanal D’nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 12 yıla rağmen hâlâ aynı heyecanla izlenen dizisi “Aşk-ı Memnu”nun final bölümü önceki akşam bir kez daha izleyiciyle buluştu.

Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin finali, sosyal medyaya da damgasını vurdu. Kanal D’nin adını klasikler arasına yazdıran efsane dizisinin finali tüm gün sosyal medyada en çok konuşulanların listesinin (TT) başında kaldı.

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27/08/2022 15:48