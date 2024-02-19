Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisinden 'şiddet' paylaşımı

Efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, son günlerde Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz yıllarda mahkemelik olan Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay, son paylaşımıyla gündem oldu.

Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyada övgü dolu mesajlar almasından sonra Aslanpay, şu paylaşımda bulundu:

"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir. Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor."