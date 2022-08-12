Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile şaşırttı

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

ads ads ads ads
12/08/2022
CNN

ads
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile şaşırttı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Cemile" karakteri ile tanınan oyuncu Pelin Ermiş, objektif karşısına geçti. 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncunun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Pelin Ermiş, konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile şaşırttı

Ermiş, konuyla ilgili, "Ben iğneden bile korkarım. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile şaşırttı

Pelin Ermiş, dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başındaydı. Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

12/08/2022 16:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: aşk-ı memnu, cemile,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.