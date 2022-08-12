Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile şaşırttı

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Cemile" karakteri ile tanınan oyuncu Pelin Ermiş, objektif karşısına geçti. 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncunun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Pelin Ermiş, konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Ermiş, konuyla ilgili, "Ben iğneden bile korkarım. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım." ifadelerini kullanmıştı.

Pelin Ermiş, dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başındaydı. Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

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12/08/2022 16:12