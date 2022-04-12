Aşk için kraliyeti reddeden prenses gönüllü çalışmaya başladı

30 yaşındaki eski Japonya Prensesi Mako, halktan biri olan sevgilisiyle evlenebilmek için tüm kraliyet statülerinden vazgeçmişti. 8 yıl boyunca nişanlı kaldığı Kei Komuro’yla evlenen prenses, “sıradan bir vatandaş” olarak ABD’ye yerleşti.

International Christian University’de sanat ve kültürel miras okuyan Mako, bir süreliğine de Tokyo Üniversitesi Müzesi’nde araştırmacıydı.

Japan Times’a göre, Mako Kamuro şimdi, New York’taki Met Müzesi’nde gönüllü olarak çalışıyor.

İkonik müzenin Asya sanat koleksiyonunda görev aldığı söylenen Kamuro, Japonya’da Budizm’i tanıtan 13. yüzyıldan kalma bir keşişin hayatından ilham alan bir resim sergisini oluşturmaya yardımcı oluyor.

NASIL TANIŞTILAR?

Japon imparatorluk ailesinin sadece erkek üyelerinin kraliyet dışı kişilerle evlenmesine izin verildiğinden, halktan biriyle evlenme kararı, Mako’nun artık bir prenses olarak kabul edilmediği anlamına geliyor. Mako, kraliyet unvanları dışında, kendisine verilecek kraliyet gelirlerini de reddetmişti.

Evlenmeden önce nişanlısının kendisini “para ve güç için kullandığı” iddialarına kulak tıkayan Mako, “Birbirimizin yeri doldurulamaz. Hem mutlu hem de mutsuz zamanlarda birbirimize güvenebiliriz. Yani evlilik, duygularımıza değer vererek ve koruyarak yaşamamız için gerekli bir seçimdir” dedi.

Mako ve Kei, 2013 yılında Tokyo’nun dışındaki Uluslararası Hıristiyan Üniversitesi’nde sanat ve kültürel miras okudukları sırada tanıştılar. Çift, Ekim 2021’de Japonya’da gerçekleşen küçük bir sivil törenle evlendi.

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12/04/2022 12:35