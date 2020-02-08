Aşk iddiaları doğru çıktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya başbaşa görüntülendi

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08/02/2020

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Aşk iddiaları doğru çıktı

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

AYNI KAREDE POZ VERMİŞLERDİ

Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Cem Yılmaz, Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasına katıldı.

08/02/2020 11:38
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TAGS: cem yılmaz, serenay sarıkaya
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