Aşk mı evlilik mi? Tüm Önemli Sorular Cevap Bulacak
Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da aile-iletişim-çocuk kapsamında ücretsiz bir konferans düzenliyor.
29/04/2019
Bugün Tüm Önemli Sorular Cevap Bulacak
Tüm ilgilenenler davetlidir!
Aşk mı evlilik mi?
Boşanmada neler yapılmalı…
Çocuklarla etkin iletişim nasıl kurulur…
Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da
Aile-iletişim-çocuk kapsamında
ücretsiz bir konferans düzenliyor.
Konferans bilgileri:
Değişen Toplumda “Yeni Aile Yapısı ve Çocuk Konferansı”
Klinik Psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti
Selen Üstüner’in özel olarak hazırladığı sunumla başlayacak. Ardından sorulara cevap verecektir.
Konu Başlıkları
-Aşk mı? Sevgi mi?
-Evlilik
-Evlilik İletişimi
-Boşanma
-Kayıplar
Tarih: ( bugün) 29 Nisan 2019, Pazartesi
Konferans Saati: 17:00
Yer: Devlet AKM Konferans Salonu – Lefkoşa
*Etkinlik ÜCRETSİZDİR.