Aşk mı evlilik mi? Tüm Önemli Sorular Cevap Bulacak

Bugün Tüm Önemli Sorular Cevap Bulacak

Tüm ilgilenenler davetlidir!

Aşk mı evlilik mi?

Boşanmada neler yapılmalı…

Çocuklarla etkin iletişim nasıl kurulur…

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da

Aile-iletişim-çocuk kapsamında

ücretsiz bir konferans düzenliyor.

Konferans bilgileri:

Değişen Toplumda “Yeni Aile Yapısı ve Çocuk Konferansı”

Klinik Psikolog, Kognitif ve Davranış Terapisti

Selen Üstüner’in özel olarak hazırladığı sunumla başlayacak. Ardından sorulara cevap verecektir.

Konu Başlıkları

-Aşk mı? Sevgi mi?

-Evlilik

-Evlilik İletişimi

-Boşanma

-Kayıplar

Tarih: ( bugün) 29 Nisan 2019, Pazartesi

Konferans Saati: 17:00

Yer: Devlet AKM Konferans Salonu – Lefkoşa



*Etkinlik ÜCRETSİZDİR.