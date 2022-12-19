Aşka olan inancını yitiren 3 burç!

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19/12/2022

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Aşka olan inancını yitiren 3 burç!

Kırıla kırıla aşka olan inançları kırılan bu 3 burç kapılarını sonsuza dek kilitli tutmaya karar verdiler. Artık onlar için imkansız gibi gelen aşkın yüzünü bile görmek istemiyorlar. Kilidi çöpe atan bu burçları sizler için bir araya getirdik. İşte aşka olan inancını yitiren 3 burç...

Herkesin özgürce ve güzel bir şekilde yaşamak istedikleri aş duygusu bazı burçların baş belası oldu. Bu 3 burç aşka adeta tövbe ederek tüm kapıları sonsuza dek kapattı. Kalplerinin kilitlerini de çöpe attılar. Onlar kırıla kırıla bu halde geldi. Bu 3 burç karakteristik özelliklerinden kaynaklı başlarına aşk konusunda gelmeyen kalmadı. Onlar bir daha aşık olmayacaklarına inanıyorlar. Yıllar geçse de üstünden onlar kırıldıkları aşklarıyla kalacaklar.

Yalnızlığı ve kendilerine yetmeyi öğrenen bu 3 burç mutsuz değil ancak artık bir yıldız gibi parlamayacaklar.

İŞTE AŞKA OLAN İNANCINI YİTİREN 3 BURÇ!

BALIK BURCU

Hayal dünyasından uyanıp aşık olmaya kalkan Balık burcu her şeyin masallardaki gibi olmadığını gördü. Aşk öyle her yiğidin harcı değil. Hele ki Balık burçları kadar hassas insanlar hemen kırılıp dağılırlar. O yüzden Balık burçları aşk defterini kapatıp hayal dünyalarına geri döndüler.

BOĞA BURCU

Burçlar arasında aşk konusunda en şansız burç olan Boğalar artık bir daha aşık olmamaya karar verdi. Boğa burcu kim aşk kim artık. Onlar kaybetmekten yorulup kendi diyarlarına çekildi. Boğa burcu son 3 yıldır aşkta hiç kazanmadığı için o kitap ve defterleri yaktı. Uğruna savaştığı herkes onu yarı yolda bıraktı.

KOVA BURCU

Ne zaman aşk konusunda mutlu olmak istese sürekli aynı belirsizlikle karşılaştı. Çünkü Kova burçları her zaman fedakarlık yapan taraf oldu. Hak etmeyen insanlara verdikleri zamanlarına oturup ağlıyorlar. Onlar için aşk kelimesi artık filmlerde dizilerde kaldı.

19/12/2022 22:00
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TAGS: Aşka olan inancını yitiren 3 burç!
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