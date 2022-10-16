Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Açılışa Irak Başbakan Vekili ve Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin eş-Şibli, Irak Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Nail Said Abdulhadi ve Kerkük Valisi Rakan Said katıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanının tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, Kerkük Havalimanının ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağı aktarıldı.

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16/10/2022 14:45