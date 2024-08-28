Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Eden Zanlı Cezaevine Gönderildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Ali Hal dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Askeri Mahkeme olarak oturum yapan Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı cezaevine gönderildi.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02:00 raddelerinde, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Zanlı Ali Hal’ın Lefkoşa'da, tespit edilemeyen bir bölgeden birinci derecede askeri yasal bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeden sonra hangi güzergâhtan geçtiğine dair ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın kaydeden polis memuru, zanlının Suriyeli olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.





