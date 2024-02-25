Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

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25/02/2024

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Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)- Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçiş yapan Suriyeli Zahir Elsaid tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Beyarmudu Polis Karakolunda görevli Ferhat Emir mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Şubat 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında İncirli köyü civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün devriye gezen ekipler tarafından İncirli köy meydanında gezerken yakalandığını belirtti. Polis  memuru, tutuklanan zanlının ifadesinden güneyden kaçak yollarla kuzeye geldiğini itiraf ettiğini söyledi. soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

25/02/2024 17:40
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TAGS: Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı
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