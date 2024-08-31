Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Lefkoşa'da meydana gelen birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizli ittifak suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu Abdullah El Muhann, dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olayı aktardı. Polis, 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:00 sularında Haspolat'ta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde henüz tespit edilemeyen bir noktadan gizlice girerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının KKTC topraklarına giriş yaptığını belirtti. Polis, mahkeme kararıyla tutuklanan zanlının ilk ifadesinde yaklaşık 4 sene önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gittiğini ve ülkesine geri dönmek istediği için teslim olduğunu söylediğini açıkladı. Ayrıca polis memuru, daha önce KKTC'ye kaçak yollarla gelen diğer Suriye uyruklu şahısların da sözkonusu zanlı gibi ifade verdiğini belirtti. Bu şahısların, kendilerini Lefkoşa'da sınıra bırakarak "Türk tarafına gidin, onlar sizi ülkenize gönderirler" dediklerini ifade etti.

Polis, zanlı ve diğer Suriye uyruklu kişilere yardım eden şahıslarla ilgili de araştırma yaptıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)