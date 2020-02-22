Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye girmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalanan zanlı Ahmet Hacıali, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Serdar Taş, yeminli şahadet vererek olguları aktardı.

Taş, zanlı Ahmet Hacıali’nin 5 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlının 6 Kasım 2020 tarihinde ise 1. derece yasak bölge olan Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giriş yaptığını kaydetti. Zanlının 21 Şubat 2020 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan tekrar KKTC’ye giriş yapmak istediğini dile getiren Taş, bu sırada tespit edilip suçüstü yakalandığını vurguladı. Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadelerin mevcut olduğunu açıklayan Taş, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti dinleyen Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

22/02/2020 14:19