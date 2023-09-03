Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Ahmed Mustafa bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, 2 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Küçükkaymaklı’da Güney Kıbrıs’ta sakin Ahmed Mustafa’nın 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Haspolat’ta tespit edilerek suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde ülkesine dönmek için kaçak yollardan güneyden kuzeye geçtiğini anlattığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise annesini kaybettiğini, bu nedenle ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)