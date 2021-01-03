Askeriyede pozitif vakaya rastlandı…

Haber Kıbrıs-Özel

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu bir askerin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre ateş şikayeti ile hastaneye başvuran bir askerin PCR testi pozitif.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri askerinin pozitif çıkması üzerine askerin bağlı olduğu birlikte geniş çaplı bir tarama yapılıyor.

Öte yandan ülkemize gelen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri askerlerinin karantinaya alındıktan sonra birliklerine teslim ediliyor. Bu nedenle askeri birlikte vaka görülmesi yerel bulaşın askeri birliklere de sıçrama ihtimalini akıllara getirdi.

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03/01/2021 12:22