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Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

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08/01/2022

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Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor

Norveç'teki askerler, Kovid-19'dan kaynaklanan kıtlık nedeniyle askerlik hizmetini tamamladıktan sonra bir sonraki acemilerin giymesi için artık iç çamaşırlarını ve çoraplarını iade etmek zorunda

Norveç, NATO'nun kuzey sınırını ve Rusya ile olan sınırını korumak için her yıl yaklaşık 8.000 genç erkek ve kadını askere alıyor. Yakın zamana kadar yeni terhis olan askerler kendilerine verilen iç çamaşırlarıyla kışlalarından çıkıyorlardı.

İÇ ÇAMAŞIR VE ÇORAPLARI İADE EDİLMESİ İSTENDİ

Ancak Kovid-19 salgını, fabrikaların kapanması ve ulaşım sorunlarıyla birlikte malzeme akışını ciddi şekilde zorladı ve Norveç ordusunun askere alınanlardan iç çamaşırları hatta çorapları bile teslim etmelerini istemesine yol açtı.

 

08/01/2022 16:07
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TAGS: Askerler çorap ve iç çamaşırlarını iade ediyor, haberkbris,
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