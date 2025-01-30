Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi halkın bilgisine sunuldu

KKTC’de Askerlik Yasası kapsamında bedelli askerlik ücretlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, 29 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa Önerisi, Kıbrıslı Türk anne veya babadan doğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da sahip olanların “askerlik yükümlülükleri” ve ayrıca “bedelli askerlik ücretlerine” ilişkin değişiklikler öngörüyor.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirilen Yasa Önerisinin içeriğiyle ilgili gerçek ve tüzel kişiler görüş ve önerilerini önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, 2021’de Askerlik Yasası’nda yapılan değişiklikle, bedelli askerlik için ödenecek miktarın asgari ücret üzerinden hesaplanıp döviz artışından kaynaklı ödemede yaşanan zorlukların önüne geçilmesinin amaçlandığı ancak günümüz koşullarında enflasyona bağlı olarak artış gösteren hayat pahalılığı ve buna paralel olarak artan asgari ücretin, bedelli askerlik yapacak gençlerin ödeyeceği miktarlarda “ciddi bir yükselişe” neden olduğuna işaret ederek, bu bağlamda Yasa kapsamında bedelli askerlik ücretlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması amacıyla bu yasa önerisinin hazırlandığı kaydedildi.

Yasa Önerisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde görüşülecek.

-“Askerlik Yükümlülüğü”

Yasa Önerisi, Askerlik Yasası’nın 4. maddesinde değiştirerek “Askerlik Yükümlülüğü”nü yeniden düzenliyor.

Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan her kişinin bu Yasa gereğince askerlik ödevini yapmakla yükümlü olduğu ancak Kıbrıslı Türk anne veya babadan doğan KKTC yurttaşı olup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da sahip olanların Türkiye’de askerlik yükümlülüklerini veya muafiyet işlemlerini yerine getirmeleri halinde bu yasa uyarınca askerlik yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor. Ancak söz konusu bu kişiler, KKTC’de herhangi bir kamu görevine giriş hakkına sahip olmayacak.

Şu an yürürlükte olan yasada, Türkiye’de yerleşik olup, çift uyruklu olan ve Türkiye’de askerlik yapan KKTC vatandaşları askerlikten muaf tutulmuyor.

Bu değişiklikle KKTC'de yerleşme niyeti olmayanların ülkeye girişini kolaylaştırmayı sağlamak amacıyla Türkiye’de askerlik yükümlülüklerini veya muafiyet işlemlerini yerine getirmiş olanların KKTC'de askerlikten muaf tutulmalarının sağlanması amaçlanıyor.

-Bedelli askerlik ücretlerinde değişiklik

Yasa Önerisi, artan asgari ücret nedeniyle bedelli askerlik ücretlerinin ödenmesinde yaşanan zorlulukları hafifletmeyi de amaçlıyor.

Yurt dışında doktora veya üniversite sonrası dört yıl çalışma yoluyla bedelli askerlik hakkını kazanan KKTC vatandaşları, aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında Türk Lirası veya 4 bin sterlin ödeyerek 1 ay hizmet yaparak mükellefiyet hizmetini yerine getirebilecek.

Yasa Önerisiyle esas Yasa’nın 17. (1) maddesinde yapılacak değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti haricindeki ülkelerde yerleşik olan KKTC vatandaşlarının mükellefiyet hizmetini 3 bin sterlin ödeyerek serbest kalmaları veya 1.500 sterlin ödeyerek bir ay hizmet yapmalarını öngörüyor. Şu andaki yasa bu konumdakiler için asgari ücretin 4 ila 7 katı ücret ödemelerini zorunlu kılıyor.

Yasa önerisiyle Yasa’nın 17 (2) maddesinde yapılacak değişiklikle, yurt dışında doktora veya üniversite sonrası dört yıl çalışma yoluyla bedelli askerlik hakkını kazanan KKTC vatandaşlarının, aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında Türk Lirası veya 4 bin sterlin ödeyerek 1 ay hizmet yaparak mükellefiyet hizmetini yerine getirebilecek. Şu an yürürlükte olan yasada brüt asgari ücretin 10 katı tutarında bir miktarın bedelli askerlik ücreti için ödenmesi gerekiyor.

Öneride ayrıca, KKTC'ye kesin dönüş yapmak isteyenler için de bazı düzenlemeler yer alıyor.