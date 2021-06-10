Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'ndaki teskereye oy birliği

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'ndaki teskere Oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Bazı yasa tasarılarının komitede ele alınmasının ivediliğinin görüşülüp oylanmasıyla devam eden genel kurulda sırasıyla Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın oy çokluğuyla, Orman Değişiklik Yasa Önerisi’nin oybirliğiyle ivediliği onaylandı.

Genel kurul daha sonra Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Tezkerenin kabulünün ardından ilk sözü alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, bu tasarıya olumlu oy vereceklerini ancak askerlikle ilgili, hafta sonu izinleri gibi daha ciddi sorunlara değinmek gerektiğini kaydetti.

Hafta sonu izinleri konusundaki sorunların şimdilik çözüldüğünü dile getiren Çeler, geçmişte yanan haftasonu izinlerinin verilmesi konusunda gerekli adımın atılmasını istedi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da pandemi döneminde özellikle doktora ve master tezi aşamasında olan kişilerin sıkıntı yaşadığını ve yaş sınırının elde olmayan nedenlerle aşıldığını kaydederek, bu konuda geçici bir madde konulmasını istedi. Erhürman, yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

HASİPOĞLU

Ardından söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, ilgili tasarının 14’üncü kez tadil edildiğini ifade ederek, bu tadilatla ödemelerin TL’ye çevrilerek, asgari ücretin en fazla 15 katına çekildiğini ifade etti.

Hasipoğlu, tez aşamasındaki kişilere 2023’e kadar kadar aftan yararlanma şansı verildiğini belirtti.

SANER

Başbakan Ersan Saner de bugün pandemi sürecinde özellikle doktora tezi aşamasındaki kişilerin bedelli askerlik hakkını kaybetmesi açısından önemli olan bu tasarıdaki en önemli maddesinin dövizle ödenen bedellerin TL’ye çevrilmesi olduğunu kaydetti.

Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar nedeniyle tez aşamasındaki kişilerin bedelli askerlik hakkını kaybetmemesi için değişiklikler yapıldığını kaydeden Saner, doktora tezlerini tamamlamak kaydıyla bu kişilere 2023 sonuna kadar süre verildiğini dile getirdi.

Ardından görüşmenin yapılmasına ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

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10/06/2021 17:10