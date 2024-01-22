Askerlik için 2006 doğumluların son yoklamaları 5-9 Şubat tarihleri arası...

Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2006 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren askerlik çağına girdikleri ve son yoklamalarının, 5 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde (Lefkoşa) yapılacağı bildirildi.

Yükümlüler kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde son yoklamaya katılacak.

GKK’dan yapılan duyuruda, her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış 2006 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlülerin bu yoklamaya katılmak zorunda oldukları kaydedildi.

Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C kimlik kartının aslı, T.C vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacak), mezun olanların diplomalarının aslı ile birlikte fotokopisi (Meslek Lisesi Diplomaları ile Çıraklık ve Kalfalık belgelerinin fotokopileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacak), ikametgâh belgesi, varsa sürüş ehliyeti, PPD ve Tetanos aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekiyor.

Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatların, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapıldığı, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan duyuruların değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinden ulaşabiliyor.