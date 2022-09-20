Aşkı arayanların bilmesi gereken 15 şey

Hayatınızın aşkıyla henüz tanışmadıysanız, sinir bozucu gelebilir. Kendinizi şanssız düşünebilirsiniz, ancak yarın ruh eşinizle tanışabileceğinizi de unutmamalısınız. Bekar olmak sonsuz bir bekleyiş gibi gelse de ruh eşlerinin her zaman sevgili şeklinde gelmediğini de bilmelisiniz. Her iki durumda da, bunlar aşkı ararken hatırlamanız gereken şeyler...

1. Aşk, en beklemediğin anda gelir

“Başında beklediğin tencere asla kaynamaz” sözü bir klişe olsa da, ruh eşinizi bulmak söz konusu olduğunda bu doğrudur.

Çoğu zaman, kendinizi düşük ve yalnız hissettiğinizde duymak istediğiniz şey bu değildir, ancak nihayetinde aşk sizi şaşırtabilir.

2. Kendinizle olan ilişkiniz en önemlisidir

O kişiyi bulabilmen için kendini bulman gerekir. Sizin için ne anlama geliyorsa, her zaman düzenli rutininize öz bakımı dahil etmelisiniz. Kendini sevmek de önemlidir - aynada kendinize olumlu olumlamalar söylemeyi veya kendinizle ilgili en sevdiğiniz niteliklerin bir listesini yapmayı düşünün.

3. Herkes için biri var

Dışarıdaki garip kadın gibi hissetseniz bile, ruh eşiniz var ve en önemli zamanda size giden yolu bulacaktır.

Hiç beklemediğiniz bir yabancı veya yakınınız olabilir, ancak evrenin sizin için hazırladığı şeyler konusunda sabırlı olmanız yeterlidir.

4. Bekar olmak en kötüsü değil

Bazen böyle hissettirebilse de, hayatınızın bir noktasında kaçınılmaz olarak aşık olacağınızı kabul etmelisiniz, bu yüzden tek bir kişi olarak sahip olduğunuz bağımsızlığın ve özgürlüğün tadını sonuna kadar çıkarmalısınız.

5. Ruh eşleri her zaman romantik değildir

Elbette, ruh eşiniz romantik aşka sahip olduğunuz biri olabilir. Ancak ruh eşiniz, hayatınızdaki bir BFF, aile üyesi veya akıl hocası da olabilir. Şanslıysanız, hayatınızda birden fazla ruh eşiniz olacak ve bunların çoğu platonik olabilir.

6. Her ilk buluşmayı zorlamayın

Eğer enerji alamazsanız zorlamayın.

Çıkmak eğlenceli olmalı ve bir veya iki kez görüştükten sonra bir ilişki için baskı hissetmemelisiniz. Umutsuzca bir ortak isteseniz bile, doğru olanı yapın.

7. Geçmiş, geleceğinize yardımcı olabilir

Bir gün biriyle başarılı bir ilişki istiyorsanız, ne istediğinizi bilmek gereklidir. Önceki ilişkilerine, tarihlerine veya aşık olduğun kişilere bir göz atın.

Bu şekilde, sağlıklı veya sağlıksız kalıpların yanı sıra türleri ve tercihleri ​​de anlayabilirsiniz.

8. Eski eskilere dönme

Tabii ki, bu kuralın bazı istisnaları vardır ancak çoğunlukla eski sevgiliniz bir sebepten dolayı eski sevgilinizdir.

Kötü muamele gördüğünüz veya bir kıvılcım hissetmediğiniz geçmiş ilişkileri idealize etmek, yalnızca daha azına razı olmanızı sağlar. Ve tarihe dayanarak, tekrar çalışmayabilir.

9. Zamanınızı akıllıca kullanın

Bekar olduğunuzda, bir ilişkide yapamayacağınız şeyleri yapmak için zamanınız ve alanınız olur. Dünyayı tek başına mı gezmek istiyorsunuz? Aşçılık dersi almaya veya yaratıcı bir hedefle uğraşmaya ne dersiniz? Ruh eşinizi bulmanız an meselesi...

10. Bekar olmak sevimsiz olduğun anlamına gelmez

Herkesin birleştiğini görmek, toplumda bir kazazede gibi hissetmenize neden olabilir. Ama hepimiz bir noktada böyle hissettik ve bu doğru değil. Hepimiz dünyadaki tüm sevgiyi vermeyi ve almayı hak ediyoruz ve hak ediyoruz.

11. Keşfetmek istediğiniz şeyler üzerinde çalışmaya başlayın

Hepimizin bir noktada envanter almamız ve hayatımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor. Bazı insanlar için bu, okula geri dönmek anlamına gelir. Diğerleri için, geçmişteki yanlışları düzeltmek veya yarım bıraktığınız bir şeyi bitirmek anlamına gelir.

12. Geçmiş ilişkilerin neden başarısız olduğunu düşünün

Bu, toksik insanlara ilgi duyup duymadığınızı veya aslında ilişkilerinizde toksik davranışlar sergileyen kişi olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olabilir.

Her iki durumda da, daha iyi bir insan olmanıza ve sağlıklı bir ilişki için önemli olan tekrar eden kalıpları değerlendirmenize yardımcı olabilir.

13. Destek sisteminiz ruh eşiniz kadar önemlidir

Romantik partnerler arasındayken moralinizi yüksek tutan insanları tanıyor musunuz? Bu sizin destek ağınız ve çok daha önemliler. Kötü zamanlarınızda ne kadar sevimsiz hissetseniz de, her zaman yanınızda olacaklar.

14. Kendinizi gerçekleştirmek ilk adımdır

Kendi ihtiyaçlarınızı dinlemiyorsanız, bir başkası tarafından asla tatmin olmazsınız. Öncelikle kendi kendinize yetme duygusunu tatmalı ve kendinizi gerçekleştirmek üzere hareket etmelisiniz.

Bu yolda ilerlerken karşınıza çıkan insanların ruh eşiniz olması çok daha olasıdır.

15. Ne kadar harika olduğunu hatırla

İster çift, ister evli, ister bekar, isterse menfaatleri olan arkadaş olun, harika, güzel ve %100 benzersizsiniz.

Romantik durumunuz değerinize eşit değil. Bir gün yakışıklı prensiniz veya prensesiniz karşınıza çıkacak ama gelmeseler bile kendinize olan sevginiz yeterli olacaktır.

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20/09/2022 18:26