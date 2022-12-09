Asla bulaşık makinesinde yıkamamanız gerekenler!

Bulaşık makineleri çoğumuz için adeta birer can kurtarandır. Özellikle kalabalık yemeklerden sonra ya da uğraştırıcı bir yemek hazırladıktan sonra çıkan bulaşıkları kolayca yıkamamızı sağlar. Zorlu bulaşık yıkama işlemini sizin yerinize yapan bu aleti kullanmak ne kadar pratik olsa da belirli konularda dikkat gerektiriyor. Belirli mutfak gereçlerini bulaşık makinesinde yıkamak yarardan çok zarar getirebilir…

Bu mutfak malzemelerini bulaşık makinesine koymak onları kullanılmaz hale getirebileceği gibi mikrop yuvasına da dönüştürebilir…

PORSELEN FİNCANLAR

Bulaşık makinesi, hassas aile yadigârlarınız için tehlikeli bir yer olabilir. Kırılgan porselenler veya fincanlar, yıkama sırasında diğer plakalara çarparak kolayca parçalanabilir veya başka şekilde hasar görebilir. Bulaşık makinesi aynı zamanda porselen üzerindeki her türlü işlemeyi bozabilir veya deseni silebilir ve açık renginin solmasına neden olabilir.

DÖKME DEMİR TENCERE VE TAVALAR

Dökme demir, uzun yıllar dayanabilen en güvenilir tencere malzemelerinden biri olması ününe sahiptir. Ne yazık ki bu, bulaşık makinenize koymamanız gereken başka bir öğedir çünkü yıkama döngüsünün sertliği bu değerli tencere ve tavalara zarar verebilir.

Seçtiğiniz yıkama programına bağlı olarak, dökme demirin yapışmaz yüzeyi bulaşık makinesine konulduğunda solabilir. Bu koruyucu tabaka, yiyeceklerin pişirme kabına yapışmasını engellediği gibi paslanmasını da engellediği için önemlidir. Elde yıkamak için zaman ayırarak dökme demirinizi uzun yıllar en iyi durumda tutabilirsiniz.

TAHTA ÜRÜNLER

Bazı ahşap eşyaları bulaşık makinesine koymakta bir sakınca olmayabilir, ancak her zaman önce üreticinin talimatlarını kontrol etmek kesinlikle akıllıca olacaktır. Bulaşık makineleri, yıkama sırasında genellikle ahşabın içindeki doğal yağları çıkarabilen veya "yok edebilen" aşırı sıcak su kullanır. Uygun bakım olmadan, ahşap tabakların eğilmeye ve çatlamaya başladığını görebilirsiniz.Ahşap saplı kaplar, ahşap kesme tahtaları veya diğer ahşap kaşıklar, çatlama veya renk solmasını önlemek için genellikle elde yıkanmalıdır. Şişmeye neden olabileceğinden, çok uzun süre ıslak kalmadıklarından emin olmanız gerekir.

Ahşap ürünlerinizin en iyi durumda kalmasını sağlamak için bunları düzenli olarak gıda açısından güvenli bir mineral yağla ovmayı ihmal etmeyin.

GÜMÜŞ TAKIMLAR

İnce porselenlere benzer şekilde, gümüş çatal bıçak takımları da bulaşık makinesinden konulmaktan kaçınmalıdır. Bu grup, tüm altın veya gümüş eşyaların yanı sıra metalik kakma veya gravür içeren tüm tabakları da içermektedir. Bunlar, makinede yıkamanın tehlikelerini göze alamayacak kadar hassastır. Bulaşık makinesinde yıkandıklarında matlaşabilir ve renkleri solabilir.

TERMAL KUPALAR VE TERMOSLAR

Yalıtımlı kupalar, özellikle termoslar, bulaşık makinesinin yüksek ısısından zarar görebilecek bir vakum contasına sahiptir. Isıtma alanına çok yakın yerleştirildiğinde, bu kupaların sızdırmaz yalıtımının zarar görmesine neden olabilir. Sonuç olarak, yalıtımlı alan suyla dolabilir, sızıntılara neden olabilir veya artık içeceğinizi sıcak tutmak için bir yalıtkan olarak kullanılamayabilir.

Yeterince küçüklerse ve bunları bulaşık makinenize koymaya kararlıysanız, onları ısıtma alanından olabildiğince uzağa yerleştirin. Bu da üst rafa yerleştirmeniz anlamına gelir, ancak modelden modele değişiklik gösterebilir. Bu onları hasardan tamamen korumaz, ancak yıkamayı bozulmadan atlatmaları daha olası olacaktır.

BASKILI TABAK VE BARDAKLAR

Genel anlamda, elde boyanmış veya üzerinde herhangi bir baskı bulunan tabakları veya bardakları bulaşık makinesine koymaktan kaçınmak daha doğrudur. Isı, basınçlı su ve deterjanınız arasında, her döngüden sonra dekoratif desenlerinin solmaya başladığını fark edebilirsiniz.

İlk akla gelen baskılı kahve fincanlarıdır. Ancak bu, üzerlerinde herhangi bir baskılı desen veya tasarım bulunan tüm bardakları veya tabakları etkileyecektir. Sıklıkla bulaşık makinesine konulmaması gerektiği unutulan malzemelerin arasında tabaklar, ölçü kapları gibi öğeler gelmektedir. Bir veya iki yıkamanın fazla zarar vermesi pek olası olmasa da bu bulaşıkları elde yıkamak daha sağlıklı olacaktır.

İNCE PLASTİKLER

Bulaşık makineleri, özellikle daha ince plastik türleri eritecek kadar ısınabilir. Isı muhtemelen eşyalarınızın bükülmesine neden olacak ve kapağın tekrar tam olarak oturmasını kalıcı olarak engelleyecektir. Hatta daha kalın plastiklerde bile, öncelikle etiketleri okuyup bulaşık makinesinde yıkanabileceğinden emin olmak gereklidir..

Tüm plastik tabakları bulaşık makinenizin üst rafına koymanız ise önemlidir. Üst raf genellikle ısıtma alanından daha uzaktadır, böylece plastik parçaların hasar görme riski en aza indirilir.

KAĞIT ETİKETİ OLAN HER ŞEY

Cam kavanozları yeniden kullanmak, yiyecekleri daha sonra saklamak için uygun ve sağlıklı bir seçenek olabilir. Bu yeniden kullanılabilir kaplar, boş reçel veya turşu kavanozları gibi öğeleri içerebilir. Yeniden kullanıma elverişli olsalar da, hatırlanması gereken ilk engel, kavanozu yıkamadan önce kavanozdaki tüm kağıt izlerini temizlemektir. Kavanozun üzerinde hala bir kağıt etiket varsa, ıslandıkça çıkmaya başlayacaktır. Bu, drenajda bir tıkanmaya yol açabilir ve bu da daha sonra bir dizi başka soruna yol açabilir.

Kavanozun bir saat kadar sıcak suda ıslanmasına izin vererek ve suyu iyice emdikten sonra etiketi elle sıyırarak tüm bunlardan kaçınılabilir. Çıkarıldıktan sonra, bulaşık makinesinde yıkanabilen diğer tüm ürünler gibi yıkanabilir.

KESKİN BIÇAKLAR VE RENDELER

Bulaşık makinenizden gelen ısı bıçaklarınızı köreltebilir ve bir sonraki kullanımınızda onları daha az güvenli ve verimli hale getirebilir. İçi boş saplı bıçaklar, özellikle bulaşık makinelerinde yıkandığında kullanılmaz hale gelebilir çünkü ısı üzerlerindeki yapışkanı eritebilir ve parçalanmalarına neden olabilir. Bıçakları bulaşık makinesinden çıkarırken yanlışlıkla kendinizi kesmeniz de kolay olabilir çünkü bıçaklar tel sepetlere takılabilir.

Aynı şey, peynir rendesi ve elek gibi keskin kenarlı hemen hemen tüm mutfak eşyaları için söylenebilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir olarak etiketlenmiş olsalar da, bulaşık makinenizde birkaç kez çalıştıktan sonra matlaşabilirler.

Keskin bıçakların yanlışlıkla körelmesinin yanı sıra, bu sivri kenarların bulaşık makinenizin iç kısmında ve hatta yakınında yıkanan diğer bulaşıklarda küçük çentiklere veya çiziklere neden de neden olabilir.

YAPIŞMAZ TENCERE VE TAVALAR

Bazı yapışmaz tavalar bulaşık makinesinde yıkanabilirken, diğerleri yıkanabilir değildir. Bulaşık makinesinde birkaç kez yıkandıktan sonra, bu tavaların özellikleri de kaybolacaktır.

Bunun nedeni ise bulaşık makinesinin güçlü temizliğinin bu parçaları temizlemede çok iyi iş çıkarması ve bunları kullanırken güvendiğiniz yapışmaz kaplamayı sökmesidir. Bu listedeki diğer tüm öğelerde olduğu gibi, yıkamadan önce bulaşık makinesinde yıkanabilir olup olmadığını kontrol etmenin yanı sıra, iyi bir ön durulama yapmak ve ısıtma alanından uzağa koymak daha akıllıca olacaktır.

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09/12/2022 22:35