Asla dondurucuda saklamamanız gereken yiyecekler!

Genelde yakın zamanda tüketilemeyecek olan gıdaları uzun süre saklamak adına dondurucuya koyma eğilimimiz bulunur. Ancak bu aslında her yiyecek için ideal bir yöntem değildir. Dondurucuya konmaması gerekenleri dondurucuda tutmak ürünlerin bozulmasına ve sağlık sorunları oluşmasına yol açar. Dondurucuya konmaması gereken yiyeceklerin listesi ise şöyle…

Uzun süre taze kalması için dondurucuya koyduğumuz besinlerin bazıları için bu ortam uygun değildir ve yapılarının bozulmasına, tüketilmelerinin sakıncalı olmasına yol açabilir.

SÜT

Dondurucuya konulan süt daha sonra çözülünce parça parça olur ve ikiye ayrılır. Tüketilebilir durumda olur fakat tahıl ve kahvelerde tercih etmeniz önerilmez. Dolayısıyla sütü buzluğa koymak doğru olmaz. Bu, tüm süt ürünleri için geçerlidir. Aynı şekilde ekşi krema da asla dondurucuya girmemelidir. Krema donduktan sonra yenmemeli; çözüldüğünde dağılır ve kıvamı farklılaşır.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Tazeyken kızarmış yiyecekleri yemek çok lezzetli olabilir fakat donunca tüm kıtırtı yok olur ve cıvık bir şekilde yumuşarlar. Kızaran ürünleri taze tüketmek daha ideal bir yoldur. Eğer mutlaka dondurmak istiyorsanız en mantıklısı dış kaplamayı yapmadan dondurup ve kızartmadan önce kaplamasına bulamaktır.

PEYNİRLER

Dondurucuya uzun süreli peynir konduğu takdirde, özellikle beyaz peynir, krem peynir gibi peynirlerde tat kaybı ve doku kaybı olur. Peynirleri Bu ürünleri buzdolabında saklayınız (2 C ila -4 C arası sıcaklıkta). Ayrıca peynirleri suyuyla saklamak daha iyi olur.

MEYVE VE SEBZELER

Saklama koşullarına göre besinlerini ve vitaminlerini koruyan sebze ve meyveler, dondurucuda bozulur. Marul, kereviz, soğan ve tatlı biber gibi sebzeler dondurucuda saklanmamalıdır. Salatalık, domates ve çilek ya da karpuz gibi sulu meyve ve sebze buzlukta saklanmamalıdır, aksi takdirde içindeki su buz kristalleri olur.

YOĞURT

Son tüketim tarihi gelmeden buzluğa bir kap yoğurt koymanın bir sakıncası olmaz. Hatta iyi tarafıysa, dondurucuda saklanan yoğurt daha sağlıklı olur, canlı ve aktif olan kültürlerin bozulmasını önler fakat kötü tarafı yoğurt dondurucudan çıktıktan sonra kremamsı kıvamını kaybeder. Donmuş yoğurtlu bir atıştırmalık hazırlamak pek mümkün olmaz. Normal yoğurtta donmuş yoğurda nazaran daha fazla su olduğundan donmuş yoğurttan bir kaşık almak adeta bir buz kütlesi yemek gibi olacaktır.

BAHARATLAR

Yemeklerin tadını zenginleştiren baharatlar dondurulmamalıdır. Biber, karanfil, sarımsak ve benzeri otların dondurucuya girdikten sonra daha acı bir tadı olur. Yoğun aromasını ve tatlarını da adeta kaybederler.

EKMEK

Ekmek soğuk ortamda daha hızlı kurur. Soğuk alanlar ekmeğin bayatlamasına, sertleşmesine ve tadını kaybetmesine neden olur. Fakat hazır bir sandviçten bahsediyorsanız, tabii ki buzdolabında durmalıdır.

TAHILLAR

Tahılları taze kalması için buzdolabına koymanıza gerek yok! Soğuk ve nemli ortam tahılın daha az gevrek olmasına sebep olur ve tahıl kıtırtısını kaybeder.

ÇİKOLATA

Birçok kişi çikolatayı buzdolabında saklar çünkü böylece erimez. Ancak çikolata buzdolabında tadını kaybeder! Çikolatayı buzdolabına birkaç saatten uzun sürmeyecekse koyun. Böylece tüketmeden evvel soğutmuş olursunuz.

KAHVE

Kahve buzluğa konmamalı. Soğuk ortam kahveyi kurutur ve kahve aromasını kaybeder. Uzun süre saklamak istediğiniz kahveyi karanlık hava geçirmez bir kapta, oda sıcaklığında saklayınız. Granül kahve bir yıla kadar tazeliğini koruyabilir. Hava geçirmeyen bir kaba koyarsanız lezzeti ve tazeliği kaybolmaz.

YUMURTA

Çiğ yumurta buzlukta patlar! Yumurtadaki su donar ve genişler. Kabuğu kırılır, yumurtaya mikrop bulaşır ve buzluğunuzun içi de oldukça pislenecektir… Yumurtaları dondurmak istiyorsanız öncelikle karıştırıp, daha sonra hava geçirmeyen bir kapla beraber buzluğa koyabilirsiniz. Ayrıca, kısa süre önce açıklanan bir çalışmaya göre, yumurtaların buzdolabında veya buzdolabı dışında muhafaza edilmesinin bir farkı olmadığını açıklandı.

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27/10/2022 21:12