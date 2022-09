Asla yan yana gelmeyin

İş ortamınızda ya da sosyal çevrenizde karşılaştığınız bazı insanlarla asla anlaşamazsınız. Onlarla konuşabilmek ya da bir şeyler paylaşabilmek her zaman zor olur. Çünkü size karşı hemen öfkelenir ve kavga çıkarır. Sürekli gergin olan bu kişilerle zaman geçirmek keyifsiz olabilir.

Bazı insanlarla hemen kavga eşiğine gelirsiniz ve onlarla iletişim kurmak sizin için gerçekten hiç kolay olmaz. Astrolojide asla yan yana gelmemeniz gereken burçları sizler için araştırdık.

SİNİRLİ KOÇ BURÇLARI

Koç burçları enerjik ve neşeli insanlar olarak bilinirler ancak onlarla anlaşabilmek her zaman kolay olmaz. Koç burçları çok çabuk öfkelenebilir. Onun ani öfke patlamaları sizi rahatsız edebilir. Koç burcu olan kişiler gerek iş gerekse özel yaşamlarında agresif tavırlarını göstermekten geri durmaz. Onların öfkeleri saman alevi gibi olur ancak insanları çok çabuk kırabilirler.

HER ZAMAN "BEN BİLİRİM" DİYEN ASLANLAR

Aslan burcu olan kişiler girdiği her ortamda dikkat çekmek ister. İş ortamında ya da sosyal yaşantısında her zaman sözünün dinlenmesini bekler. Aslan burçları insanlara dediğini yaptırmak için elinden gelini yapar. Onun her zaman "her şeyi en iyi ben bilirim" tavrı vardır.

Sürekli kendi bildiğini okuyan ve insanları yönlendirmeye kalkan aslan burçlarıyla kolay anlaşabilmek mümkün olmaz. Onun bu tavrı zamanla sizi rahatsız eder ve tartışmalar yaşamanıza sebep olur.

DEĞİŞKEN İKİZLER BURÇLARI

İkizler burcu olan kişiler dışa dönük ve neşeli insanlar olur. Onların için arkadaşlarıyla sohbet etmek ve özellikle eğlenebilmek büyük önem taşır. Ancak ikizler burcu çok değişken bir yapıdadır. Bugün çok mutlu ve neşeli görünüyorsa ertesi gün tam tersi bir ruh hali içerisinde olabilir. Bu sebeple ikizler burcu olan kişileri takip edebilmek onların değişimine ayak uydurabilmek asla kolay olmaz.

FAZLA HASSAS YENGEÇLER

Yengeç burçları astrolojide en duygusal ve hassas burçlar arasında yer alır. Yengeç burcu olan kişiler her şeye alınıp üzülebilirler. Onların bu kırılgan yapıları bazen nasıl davranmanız gerektiği konusunda sizi şüpheye düşürür.

Yengeç burçlarına yaptığınız küçük bir şaka bile onların hemen kırılmasına ve duygusallaşmasına sebep olur. Yengeç burcu olan kişilerin bu hassas ruh hali ile baş edebilmek herkes için zor olabilir.

27/09/2022 21:05