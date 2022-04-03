Asla yüzünüze sürmeyin! Tehlike saçıyor

Evde bulunan doğal ürünlerle yapılan cilt bakımı trendi hızla artıyor. Mağazalardan satın alınan ve içerisinde kimyasal barındıran kozmetik ürünlerini kullanmak istemeyenler evlerinde bulunan doğal malzemelerin gücüne inanıyor. Bu sebeple doğal malzemeleri cilt bakım rutinine dahil ediyorlar. Mutfağınızda kolayca buluna ve uygun fiyatlı doğal ürünler cildinize herhangi bir zarar vermiyor. Doğal ürünlerle temizleyiciler, tonikler, yüz maskeleri ve nemlendiriciler yapılabiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken tek şey her doğal ürünün cildinize uygun olmayacağıdır. İşte yüzünüze asla uygulamamanız gereken o doğal ürünler!

Evde elinizin altında buluna doğal ürünlerle cilt bakımı yapmak son zamanlarda en popüler tercihlerden biri haline geldi. Ancak etrafınızdan duyduğunuz ya da kendi araştırmalarınız sonucunda ulaştığınız evde yapılan cilt bakım ürünleri cildinize faydadan çok zarar getirebilir. Mutfağınızda bulunan ürünler cildinizi olduğundan daha kötü hale getirebilir. İşte evde doğal bakım yaparken asla doğrudan yüzünüze sürmemeniz gereken o ürünler.

LİMON

Limondaki zengin antioksidan içeriği nedeniyle, birçok kişi pigmentasyon sorunlarını gidermek ve cildi aydınlatmak için limonu doğrudan yüzlerinde kullanır. Bununla birlikte, limon doğası gereği oldukça asidiktir. Limon içerisinde barındırdığı asit sebebiyle cildin cildin pH dengesini bozabilir.

Mutfağınızda oldukça masum görünen limon cildinize doğrudan uygulandığında ciddi alerjik reaksiyonlara, aşırı kuruluğa, kızarıklığa ve ciltte soyulmaya neden olabilir. Hassas veya problemli bir cilt tipiniz varsa semptomlar daha da kötüleşebilir.

Bu sebeple limonu doğrudan cildinize uygulamaktan kaçınmanız gerekir. Bazı doğal cilt bakım ürünleri ile harmanlayarak limonu kullanmanız daha doğru olacaktır. Asla limonu doğrudan yüzünüze sürmeyin.

ŞEKER

Evde doğal ürünlerle cilt bakımı oluştururken şekerden bolca faydalanılır. Ancak şekerin doğrudan yüze uygulanmaması gerekir. Keskin yapısı sebebiyle doğrudan yüze uygulanan şeker, hassas yüz dokularına zarar verir. Normal beyaz şekerle peeling yapıldığında cilt yüzeyindeki mikro yırtıklar, iltihaplanma, tahriş, kızarıklık, kuruluk ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir.

Özellikle sivilce sorunu olan kişiler asla şeker kullanmamalıdır. Çünkü sivilceli ciltlerin yüzüne şeker uygulanması yara izi, kızarıklık ve daha fazla iltihaplanmaya neden olabilir.

KABARTMA TOZU

Yüzü kabartma tozu ile yıkamak yada yüz maskesi olarak uygulamak doğru olmayan bir doğal cilt bakım uygulamasıdır. Kabartma tozu kullanmak cildin koruyucu yağ bariyerini kaldırabilir. Cilde kapartma tozu ile bakım yapmaya çalışmak cildi, enfeksiyonlara ve sivilcelere karşı savunmasız bırakabilir. Cildin doğal dengesini bozabilir ve cildin dayanıklılığını azaltır.

Kabartma tozu uygulaması daha fazla güneş hassasiyetine ve buna bağlı olarak ciltte lekelenmelerin oluşmasına sebep olabilir. Bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda evde doğal cilt bakımı yaparken asla kabartma tozu kullanılmamalıdır.

TARÇIN

Tarçın harika tadı ve aroması sebebiyle harika bir baharattır ve çok tercih edilir. Ancak tarçın cilt bakımı yaparken yüze doğrudan uygulandığında korkunç sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tarçın asla doğrudan cilde uygulanmamalıdır.

Tarçın yapısı gereği cildin tahriş olmasına sebep olur. Tarçın cilde doğrudan uygulandığında cildin çizilmesine ve doğal dokusunun bozulmasına sebep olur. Tarçını illaki cilt bakımı için kullanmak istiyorsanız bazı malzemeler ile karıştırıp uygulayabilirsiniz. Tarçını cilt bakımı rutininizde kullanmak istiyorsanız içerisine bal, zeytinyağı vb. ürünler ekleyerek sürebilirsiniz. Böylece tarçın cilt için zararlı olmaktan çıkar.

BİTKİSEL YAĞLAR

Bazı insanlar ciltlerinde bitkisel yağ kullanarak harika sonuçlar elde ederken, çoğu bitkisel yağlardan faydalandığında büyük pişmanlık duyar. Bitkisel yağların kullanılması cilt yüzeyine biraz ekstra nem katabilir, ancak aynı zamanda tıkanmış gözeneklere, sivilcelere ve parlak bir görünüme neden olabilir. Ayrıca rafine yağlar çok fazla işlendiğinde içerisinde kimyasal barındırabilir. Bunları yüze uygulamak cilde faydadan çok zarar sağlar

Evde mutfağınızda bulunan doğal ürünlerle bakım yapmak istiyorsanız ürünlerin içeriğini araştırmalısınız. Her önerilen bakın her cilde uygun olmaz. Çünkü bütün ciltler birbirinden farklı yapıdadır. Daha güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isterken yanlış bakımlarla geri dönülmeyen sonuçlara yol açmayın.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 11:02