Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda tarihi bir skorla yıktı. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan maçtan 7-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu "hat-tick" yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma flaş bir skorla bitti.

Konuk Galatasaray, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu golüyle 1-0 öne geçti. 43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. 45. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Mauro İcardi, topu filelerle buluşturdu ve Galatasaray'ı zorlu deplasmanda 2-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Rashica'nın ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. İcardi'nin şık pasını iyi değerlendiren Kerem, kendisnini maçtaki 2. Galatasaray'ın ise 4. golünü kaydetti: 0-4

65. dakika Milot Rashica'nın pasını gole çeviren Dries Mertens, skoru 5-0 yaptı.

85. dakikada İcardi'nin asistini gole çevirsn Kerem Aktürkoğlu, "Hat-trick" yaptı: 0-6

Karşılaşmanın skorunu Galatasaray'dan Abdülkerim ilan etti: 0-7

Üst üste 3. maçından galip ayrılan Galatasaray, puanını 27'ye çıkardı ve FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 2. sırada girdi.

Galatasaray maçına kadar kalesinde sadece 8 gol gören sarı-kırmılı ekipten tam 7 gol yedi. 24 puanda kalan Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı.

Buruk ve Belözoğlu ilk kez karşı karşıya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip oldu.

Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu.

Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yaptı.

Az gol yiyen takımlar karşılaşıyor

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor.

Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.

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12/11/2022 21:00