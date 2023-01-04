Aslan evinde fire vermedi

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04/01/2023

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Aslan evinde fire vermedi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray ile Ankaragücü Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Konuk takım 7. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılarında gollerini 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Gomis kaydetti. 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya yükselterek yeniden zirveye yerleşti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Ankaragücü ise 16 puanda kaldı. 

04/01/2023 21:30
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TAGS: Aslan evinde fire vermedi
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