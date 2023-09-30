Aslan evinde Zaha'yla kükredi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Wilfried Zaha sarı kırmızılılarda ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi on birini tercih etti. Tolunay Kafkas ise Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Kaan Güneren, Garry Rodrigues, Morutan, Cephas, Bajic on birini sahaya sürdü.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada ikinci yarı 3 gol oldu. Konuk takım 48'de Renaldo Cephas ile öne geçti. Galatasaray ise 56'da Wilfried Zaha ve 69'da Hayrullah'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ererken sarı kırmızılılar puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un MKE Ankaragücü maçında sol kanatta görev verdiği Zaha, daha önce forma giydiği 5 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı.

Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.

Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech, İstanbulspor maçından sonra MKE Anakaragücü karşılaşmasında da kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ziyech'in ufak ağrıları olduğunu ve Faslı futbolcuyu riske etmemek için kadroya almadıklarını söyledi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş da kadroda bulunmadı.

Bu arada Almanya'nın Bayern Münih ekibinden transfer edilen genç futbolcu Eyüp Arın ise maçta yedekler arasında yer aldı.