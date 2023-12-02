Aslan ikinci yarıda kükredi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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02/12/2023

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Aslan ikinci yarıda kükredi


Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Cedric Bakambu'nun 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

82. dakikada son maçların formdaki ismi Hakim Ziyech ile bir gol daha bulan sarı-kırmızlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 37'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi.

02/12/2023 20:14
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TAGS: aslan, galatasaray,
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