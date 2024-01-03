Aslan: İmzam sehven atılmış olabilir

İsias Otel davasında sanıklar dinleniyor. İsias Otel'in fenni mühendisi sanık Hasan Aslan, sorgulandı.

İddianamenin okunması ardından Aslan, müştekilerin avukatlarının sorularını yanıtladı.

Savcılığa verdiği ifadelerde heyecanlandığını ifade eden Hasan Aslan, mimari projelerde isim ve imzasının bulunduğunu kaydetti. Binanın betonarme işini yapan şahsı tanımadığını ifade eden Aslan, 1991 yılındaki günün şartlarına göre betonarme yapıların nasıl yapıldığını anlattı.

O günün şartlarındaki teknik şartnamelere dikkat çeken Aslan, “F kolondan yukarı doğru filiz uzanması şartnameye aykırı mıdır” sorusuna karşın ise verdiği cevapta; “şu anda aykırı olduğunu ama bina yapıldığı dönemde olmadığını” kaydetti.

“Etriye aralığının 35 cm olduğunu bilip bilmediği” sorulan Aslan, bunu bilmediğini söyledi.

Aslan, mimari projede imzasının sehven atılmış olabileceğini, o dönem imzasının olmasın kanunen mümkün olmadığını savundu.