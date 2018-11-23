Aslan Kral geri dönüyor!

Aslan Kral'ın yeni beyaz perde uyarlamasından etkileyici bir teaser geldi. Vahşi Afrika'nın derinliklerinde doğan genç aslan Simba'nın, hırslı düşmanlarına karşı verdiği ormanlar kralı mücadelesi, hayvanlar arasındaki güçlü dostluklar ve kindarlıklarla örülü öyküsü, Walt Disney aracılığıyla yeniden seyircilerle buluşuyor.

Disney'in 2016 yılında seyircilerle buluşan ve gişede başarı kazanan Orman Çocuğuuyarlaması, CGI ve görsel efektlerin birleşmesi ile hayvanların gizli dünyasının ne kadar gerçekçi bir şekilde yeniden var edilebildiğini kanıtlar nitelikteydi.

Gerçekçi görseller ile seyirciyi hikayenin içine daha da dahil etmeyi başaran Disney, yeni "Aslan Kral" uyarlamasında da "Orman Çocuğu"na imza atan yönetmen Jon Favreau ile çalışıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin Happy'si olarak tanıdığımız Jon Favreau, Iron Man ve Iron Man 2 filmlerinde de yönetmen koltuğunu üstlenmişti.