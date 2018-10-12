Aslan sanal betten yakalandı

(Kamalı Haber) - KKTC’de yasa dışı sanal bet oynatanlara banka kartı ve sim kart satmaya çalışan Sinan Aslan, ihbar sonucu Girne’de yakalandı. Yapılan sorgulamada, tasarrufundaki kartları henüz kimseye satmadığını itiraf eden Aslan, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, alınan bir ihbar üzerine önceki gün Girne’de faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde tespit edilen zanlının çantasında yapılan aramada yasadışı sanal bahis ve suç gelirlerinin aklanması işlerinde kullanıldığına inanılan 18 adet banka kartı ve 58 adet sim kart ele geçirildiğini ifade etti. Zanlının söz konusu banka kartları ve sim kartlarını Türkiye’de temin ederek satmak için ülkemize getirdiğine yönelik itirafta bulunduğunu dile getiren Suiçmez, söz konusu kartların herhangi bir suç amacıyla kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilemediğini ifade etti. Zanlının kartları satmak için kimlerle anlaştığının ya da kimlere sattığının belirlenmesi gerektiğine ve soruşturmanın şeklinin değişebileceğine dikkat çeken Suiçmez, Aslan’ın tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.



