Aslan, Sivas'ta ağır yaralı

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12/01/2024
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ın golü 45+1'de Kerem Demirbay'dan gelirken, Sivasspor'un golünü 86. dakikada Fode Koita penaltıdan kaydetti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sezon üçüncü beraberliğini alan Galatasaray puanını 48'e çıkardı. Sarı kırmızılıların, lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye çıktı.
Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Sivasspor ise puanını 25 yaptı