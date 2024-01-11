Galatasaray Sivas’ta dondu

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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11/01/2024

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Galatasaray Sivas’ta dondu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ın golü 45+1'de Kerem Demirbay'dan gelirken, Sivasspor'un golünü 86. dakikada Fode Koita penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 90+6'da kırmızı kart gördü. 

Bu sezon üçüncü beraberliğini alan Galatasaray puanını 48'e çıkardı. Sarı kırmızılıların, lider Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye çıktı. 

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Sivasspor ise puanını 25 yaptı.

 

11/01/2024 18:01
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