Aslan sürprize izin vermedi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta küme düşme hattındaki İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
25/01/2024
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile ligin son sırasındaki İstanbulspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında David Sambissa İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 79. dakikada Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Maçta son sözü sonradan oyuna giren Icardi söyledi. Yıldız golcünün uzatmalarda penaltıdan attığı golle sarı kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 89. dakikasında konuk takımdan Mendy Mamadou direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Evindeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Galatasaray puanını 57'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ligin son sırasındaki İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.