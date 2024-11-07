Aslan üç puan peşinde: Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?

Tottenham mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi maçına moralli çıkıyor. Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde de puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor. Galatasaray’da kritik mücadelede sakatlığı bulunan İsmail Jakobs ile Avrupa listesinde yer almayan Sallai forma giyemeyecek. Galatasaray, sahadan üç puanla ayrılması durumunda Okan Buruk, iki numaralı kupada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. Galatasaray’da kritik mücadele öncesinde İcardi, Mertens, Osimhen gibi yıldızların yanı sıra Yunus Akgün’ün performansı dikkat çekti. Peki Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…



GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, dördüncü mücadelesinde Tottenham karşısında çıkıyor.



Galatasaray - Tottenham karşılaşmasını Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetirken yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.



Rams Park’ta oynanacak mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jelert, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, İcardi



SARI-KIRMIZILILAR SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ



Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.



Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.



MUSLERA FORMASINA KAVUŞUYOR



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.



Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.



JAKOBS VE SALLAİ FORMA GİYEMEYECEK



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.



UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.



OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE



Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.



İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.



Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.



Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.