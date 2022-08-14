Aslan'a evinde Giresunspor şoku

NEF Stadı'nda oynanan mücadelede Bitexen Giresunspor tek golle güldü.

Galatasaray, Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça; Muslera, van Aanholt, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Kerem, Yunus, Seferovic ilk 11'iyle başladı.

Bitexen Giresunspor ise sahaya; Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic 11'iyle çıktı.

Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonucu 77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

İlk haftada sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray'ı deplasmanda yendi

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14/08/2022 00:30