HABER KIBRIS

ad

Turunçlu Kavşağı yakınlarında büyük kaza!        

ads
06/10/2019

ads
Turunçlu Kavşağı yakınlarında büyük kaza!        

Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre 2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre kaza bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

06/10/2019 20:05
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Aslanköy Kavşağı yakınlarında büyük kaza!        , haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.