Turunçlu Kavşağı yakınlarında büyük kaza!
06/10/2019
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Turunçlu Kavşağı ile Ulukışla Kavşağı arasında bu akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre 2 aracın yüz yüze çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgilere göre kaza bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.