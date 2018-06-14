Aslanköy Kavşağı’nda feci kaza

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde saat 13.00 sıralarında, Şamil Babakuliyev (E-22) yönetimindeki NA 669 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Aslanköy kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mirosto İmiro (E-22) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Fotoğraf: Ersan Kaplan