Aslanköy-Turunçlu arasında da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
Polis, Boğazköy-Gönyeli'nin ardından, Aslanköy-Turunçlu arasında da sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi; sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun, Aslanköy ile Turunçlu kavşakları arasında, sağanak yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını açıkladı.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı.
YAYIN TARİHİ: