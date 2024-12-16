Aslanköy-Turunçlu arasında da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

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16/12/2024

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Aslanköy-Turunçlu arasında da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Polis, Boğazköy-Gönyeli'nin ardından, Aslanköy-Turunçlu arasında da sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi; sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun, Aslanköy ile Turunçlu kavşakları arasında, sağanak yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını açıkladı.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

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TAGS: Aslanköy-Turunçlu arasında da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
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