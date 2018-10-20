Aslanköy’de iş yeri ve evleri su bastı

Aslanköy’de, etkili yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarına Gazimağusa Kaymakamlığı müdahale etti.

Bölgedeki bir iş yeri ve konutu basan yağmur suları, Kaymakamlığın girişimleriyle vindanjörle çekildi.

Yağmur sularıyla taşınan ve yol içinde biriken toprak, ağaç parçaları ve diğer atıklar da dozerle temizlendi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Lefkoşa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları da, olası bir su baskınına karşı gerekli tedbirleri aldı