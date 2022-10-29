Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak’la ilişkisi hakkında konuştu.

Önceki gün Levent’te görüntülenen oyuncu, “Berkin Bey’le ilişkiniz devam ediyor mu?” sorusuna “Evet evet. İyi gidiyor, süper” yanıtını verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Enver, sorular üzerine iki farklı projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. (Behlül AYDIN-Milliyet)

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29/10/2022 10:12