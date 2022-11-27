Aslı Enver: Geçmişte abartılı davranmışım
'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Ardından hamile olduğunu öğrenen Aslı Enver, geçmişiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
27/11/2022
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver ile iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak dünayevine girmişti. Evde aile arasinda kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
"EVETTT"
Berkin Gökbudak ile fotoğrafını 6.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evettt" mesajını yazdı. 38 yaşındaki oyuncunun takipçilerinden, nikâh paylaşıma binlerce beğeni geldi.