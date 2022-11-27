Aslı Enver: Geçmişte abartılı davranmışım

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver ile iş insanı sevgilisi Berkin Gökbudak dünayevine girmişti. Evde aile arasinda kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

"EVETTT"

Berkin Gökbudak ile fotoğrafını 6.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evettt" mesajını yazdı. 38 yaşındaki oyuncunun takipçilerinden, nikâh paylaşıma binlerce beğeni geldi.

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27/11/2022 15:07