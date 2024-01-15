Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirdi.

Instagram hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, yeni bir paylaşım yaptı.

Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü ana ait bir kareyi "Uyku dersi alıyorum" notuyla yayınladı.

Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, anne-kız için "Çok tatlısınız" yorumu yapıldı.