Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum

Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü anı Instagram hesabından paylaştı.

ads ads ads ads
15/01/2024

ads
Aslı Enver: Uyku eğitimi alıyorum

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Ela'yı dünyaya getirdi.

Instagram hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, yeni bir paylaşım yaptı.

Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin beşikte yorgun düştüğü ana ait bir kareyi "Uyku dersi alıyorum" notuyla yayınladı.

Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, anne-kız için "Çok tatlısınız" yorumu yapıldı.

15/01/2024 11:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Aslı Enver, Uyku eğitimi
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.