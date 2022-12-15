Aslı Enver'den hamilelik açıklaması

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay dünayevine girmişti. Evde aile arasinda kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

"EVETTT"

Berkin Gökbudak ile fotoğrafını 6.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evettt" mesajını yazdı. 38 yaşındaki oyuncunun takipçilerinden, nikâh paylaşıma binlerce beğeni gelmişti.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Enver’in, iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

TİYATRO ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Enver, önceki gece 'Sırça' tiyatro oyununun çıkışında objektiflere poz verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz her oyunda hemen tükeniyor. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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15/12/2022 08:44