Aslı Enver'den Önder Öztarhan cevabı!

Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz akşam Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülendi. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AA BÖYLE BİR ŞEY VARMIŞ!"

“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.

YENİ PROJESİ

Dijital platformda yayınlanacak dram türündeki filminin yanı sıra yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Enver, “Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.

"İYİYİM, MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını verdi.

Görüntülenmemek için gözlerden uzak mekanlarda buluşan çiftten Aslı Enver, Çeşme tatilinden de bahsetti, “Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum” ifadelerini kullandı.

YÜZÜ GÜLÜYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu, basın mensuplarının "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülerek “Çok teşekkür ederim” dedi ve arabasına binip, evinin yolunu tuttu.

Aslı Enver, bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü.

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17/03/2022 09:13