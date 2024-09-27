Aslı Erkmen Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar” konulu panele katıldı

KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve Rok Uluslararası Danışmanlık tarafından 7-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Türk Ticaret Fuarı” öncesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen “Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Hacısüleyman, TDT’ye üye devletler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de birer konuşma yaptı.

“Türk Ticaret Fuarı”, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ticaret, sanayi, yatırımlar, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlıyor.