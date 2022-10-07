Aslım'ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı için söyleşi ve imza etkinliği

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07/10/2022

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Aslım'ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı için söyleşi ve imza etkinliği

 İlksoy Aslım'ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” adlı kitabı için, 12 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.

Khora Kitap Cafe’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik saat 18.00’de başlayacak.

Khora ve Kalkedon Yayınları iş birliğiyle Kıbrıs ve Türkiye'de eş zamanlı çıkan kitap, ABD’nin Kıbrıs adası üzerindeki politik stratejilerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

07/10/2022 15:29
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TAGS:  İlksoy Aslım, BD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı
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