Aslım'ın “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Yazar İlksoy Aslim tarafından kaleme alınan “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” kitabı, Girne Belediyesi’ne ait Sanat Galerisi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün 17.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliğe Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı. Kitap tanıtım etkinliğinde, söyleşi ve imza töreni de yer aldı.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü tanıtımda yaptığı konuşmada, Kıbrıs üzerindeki ABD politikalarının yer aldığı kitabın, bu konuda yazılmış önemli bir belge olduğunu ifade etti. Üretmenin önemine vurgu yapan Güngördü, yazar İlksoy Aslim’ı tebrik etti.

Yazar İlksoy Aslim ise tanıtımda yaptığı konuşmada, ABD’de 2 ay staj yapma şansı bulduğunu, bu stajdan sonra ABD’nin politikalarını ele almak istediğini ve bu bağlamda da bu kitabı yazdığını belirtti.

Girne Belediyesi Başkanı ve ilkokul arkadaşı olan Nidai Güngördü’ye ve Girne Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Aslim, gelen ve dinleyen herkese de ayrıca teşekkür etti.

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23/03/2022 14:13