Asma tavan profili hırsızlığıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlılar Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Ruslan Hudoyarov (E-32) ve Aziz Amanov’un (E-42) müstahdemi oldukları ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 2500 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, konu malzemelerin bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlı 1’in tutuklu, zanlı 2’nin ise davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 1’in 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlı 2’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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11/04/2022 15:59